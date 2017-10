Exterior pesa e dólar reduz queda ante real

O mercado de câmbio devolveu a queda inicial e o dólar à vista subiu pontualmente na manhã desta terça-feira, 24, à máxima de R$ 3,2345 (+0,04%) no balcão. Às 9h35, voltava a registrar viés de baixa, aos R$ 3,2330 (-0,01%), após registrar mínima mais cedo, aos R$ 3,2250 (-0,26%).

A recuperação está em linha com o desempenho externo, onde o dólar segue com viés de alta em relação ao iene, a libra e algumas divisas emergentes, como o dólar australiano, o dólar canadense, a rupia indiana e o peso mexicano.

Já a queda refletiu realização de lucros, após a moeda americana ter acumulado ganhos de 2,23% frente o real nas últimas quatro sessões.

Lá fora, os mercados de moedas seguem sensíveis aos balanços trimestrais, como o da General Motors nesta terça, e às notícias relacionadas à tramitação do plano de reforma tributária no Congresso norte-americano e ao nome do futuro comandante do mais influente banco central do mundo, o Federal Reserve (Fed, dos EUA).