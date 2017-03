Exterior induz realização de lucro e dólar recua

O mercado de câmbio passa por uma realização de lucros que enfraquece o dólar ante o real. As vendas são amparadas pelo viés de baixa da moeda americana frente a várias divisas emergentes no exterior, diante da alta do petróleo.

A redução de posições compradas ocorre após o dólar ter subido nesta terça-feira, 28, para R$ 3,140 no mercado à vista, acumulado ganhos de 2,18% em cinco das seis últimas sessões.

O movimento de venda é estimulado também pela percepção de que a alta de juros nos Estados Unidos deve ser gradual. Assim, várias divisas de países emergentes exportadores de commodities são beneficiadas, além do real, como o dólar australiano, o peso chileno, a rupia indiana, o peso mexicano e a lira turca.

Às 9h26 desta quarta-feira, 29, o dólar à vista recuava 0,36%, aos R$ 3,1287. O dólar futuro para abril caía 0,40%, aos R$ 3,1330 no mesmo horário.

No exterior, o euro renovou mínimas sequenciais ante o dólar em meio a relatos de que os membros de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) estão preocupados em fazer algum tipo de mudança no comunicado da reunião de abril, uma vez que o mercado interpretou em excesso os comentários "hawkish" feitos na última reunião de março.

Na ocasião, o presidente do BCE, Mario Draghi, disse que estímulos adicionais, como uma expansão de programas de compra de títulos ou cortes adicionais de taxas de juros, eram improváveis, algo que levou o euro a subir com força. Às 9h27 desta quarta, o euro recuava a US$ 1,0754, ante US$ 1,0812 do fim da tarde de terça-feira.

