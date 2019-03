Exportações para o México caíram 42%

O Brasil exportou no ano passado 52,3 mil veículos para o México, volume 42% inferior aos 90,4 mil automóveis e comerciais leves enviados àquele país, em 2017. O volume representou 9% do total exportado pelas fabricantes brasileiras no ano passado, de 595.432 mil veículos.

Em número de unidades, as vendas externas de veículos brasileiros foi 18,3% inferior aos dados de 2017, em razão principalmente da redução das exportações para a Argentina. Em crise, o país vizinho importou 422 mil veículos no ano passado, ante 546 mil no ano anterior.

Sozinha, a Argentina responde por cerca de 70% das vendas externas de carros locais, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), que não divulgou os dados das importações em unidades.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.