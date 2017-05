Exportações em valores sobem 55,5% em abril ante abril de 2016, diz Anfavea

As exportações em valores de veículos e máquinas agrícolas somaram US$ 1,261 bilhão em abril, alta de 55,5% na comparação com abril do ano passado, mas queda de 5,2% ante março. No acumulado do ano, houve avanço de 52,6% sobre igual período de 2016, para US$ 4,605 bilhões. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 5, pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

No quarto mês do ano, foram exportadas 58,7 mil unidades de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, o que representa expansão de 48,1% na comparação com abril do ano passado, mas recuo de 14,2% ante março.

No acumulado do ano, houve avanço de 64,2% sobre igual período de 2016, para 232,1 mil unidades.

O presidente da Anfavea, Antonio Megale, destacou que esse é o maior volume de exportações da história para o período.

