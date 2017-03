Exportações do Japão avançam no ritmo mais forte em dois anos em fevereiro

As exportações japonesas cresceram no ritmo mais forte em dois anos em fevereiro, conforme a demanda da China e de outras partes da Ásia mostrou um salto. As exportações de mercadorias cresceram 11,3% em termos de valor na comparação anual, para 6,347 trilhões de ienes em fevereiro, após uma alta de 1,3% em janeiro, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério das Finanças.

Economistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam crescimento de 9,9%. As exportações totais em volume também tiveram crescimento anual em fevereiro, de 8,3%.

As importações japonesas aumentaram 1,2%, para 5,533 trilhões de ienes, no segundo mês seguido de crescimento.

As exportações para a China tiveram crescimento de 28,2% na comparação anual. O avanço forte, porém, foi provavelmente também resultado do fato de que o feriado do Ano Novo Lunar chinês caiu em janeiro neste ano, não em fevereiro.

O superávit comercial do Japão com o resto do mundo mais que dobrou, para 813,4 bilhões de ienes. Economistas ouvidos pelo jornal Nikkei previam nesse caso 859,1 bilhões de ienes.

As exportações para os Estados Unidos aumentaram 0,4%, para 1,223 trilhão de ienes, no primeiro avanço em dois meses. O Japão registrou superávit de 611,3 bilhões de ienes com os EUA, alta de 1,5% na comparação anual. Fonte: Dow Jones Newswires.

