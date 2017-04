Exportações do Japão avançam 12% em março na comparação anual; previsão +6,9%

As exportações do Japão avançaram 12% em março, na comparação anual, para 7,229 trilhões de ienes, com a demanda no exterior compensando o consumo doméstico modesto para impulsionar a recuperação econômica do país. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta menor, de 6,9%.

O dado do Ministério das Finanças representa o quarto avanço mensal seguido do indicador. As exportações para o restante da Ásia avançaram 16,3%, impulsionadas pela demanda da China por partes de automóveis.

As exportações para os EUA aumentaram 3,5%, para 1,353 trilhão de ienes em março, segundo o ministério, no segundo avanço mensal seguido. Já o superávit comercial do Japão com os EUA diminuiu 8,1% na comparação anual, para 628,1 bilhão de ienes, após uma alta de 1,5% no mês anterior. As importações dos EUA aumentaram 16,3% em valor, para 725,0 bilhões de ienes.

O desempenho comercial do Japão com os EUA está em foco por causa da aparente insatisfação do presidente americano, Donald Trump, com déficits comerciais com países asiáticos.

A balança comercial geral do Japão teve superávit de 614,7 bilhões de ienes em março, queda de 17,5% na comparação anual, segundo o ministério. O superávit foi maior que a previsão de 576 bilhões de ienes. Fonte: Dow Jones Newswires.

