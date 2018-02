Exportações de soja de MS avançam 85,6% em 2018

- Arquivo

Dados apresentados pelo MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, apurados pela Unidade Técnica do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, revelam que, em janeiro deste ano, as exportações de soja subiram 85,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

As vendas internacionais somaram 124,1 mil toneladas, representando 12,7% de total vendido pelo estado no início deste ano. No mesmo período de 2017, os embarques foram de 65,1 mil toneladas.

“Este resultado não é verificado desde agosto do ano passado. É um volume considerável, ainda mais que, em termos de faturamento, o total registrado em janeiro soma US$ 48 milhões”, destaca o analista técnico do Sistema Famasul, Luiz Gama.

Carne Bovina – O levantamento do MDIC apontou bons resultados nas vendas de carne bovina. Em janeiro de 2018, os embarques do tipo carne desossada de bovino (congelada) totalizaram 7,4 mil toneladas, 29% a mais que no mesmo período do ano passado. O faturamento das vendas alcançou US$ 32 milhões.