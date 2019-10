Exportações de máquinas equipamentos caem 10,6% em setembro, diz Abimaq

As exportações de máquinas e equipamentos em setembro recuaram 10,6% ante agosto, segundo a Abimaq, entidade que congrega as empresas do setor. Na comparação com setembro do ano passado, houve um ligeiro crescimento de 0,1% e no acumulado do ano até setembro, uma queda de 4,5% ante mesmo período de 2018.

As importações caíram 28,4% na margem, cresceram 30,7% em setembro ante idêntico mês em 2018 e aumentaram 18,7% no acumulado do ano até setembro ante o mesmo período do ano passado.

O saldo entre as exportações e as importações mostrou uma queda de 40,2% em setembro ante agosto, uma alta de 87,1% sobre setembro do ano passado e um aumento de 62,5% no acumulado do ano até setembro sobre igual período em 2018.

Emprego

O nível de emprego no setor de máquinas e equipamentos recuou 0,3% de agosto para setembro, informou a Abimaq, entidade que reúne as empresas do setor.

No fim do mês passado o setor empregava 307,688 mil trabalhadores.

Na comparação com setembro de 2018, o número de empregados cresceu 2,1%.

No acumulado de 2019 até setembro, o índice que mede o emprego na indústria de máquinas e equipamentos cresceu 3,7% sobre idêntico mês no ano passado.