Exportações de frango crescem 16,2% em outubro

As exportações totais de carne de frango(considerando todos os produtos, entre in natura e processados) totalizaram 365,5 mil toneladas em outubro, volume 16,2% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado, segundo números da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), divulgados nesta sexta-fiera, 3. A receita cambial dos embarques somou US$ 634,4 milhões, 24,6% a mais em relação a igual mÊs do ano passado.

No acumulado do ano (janeiro a outubro), as vendas atingiram 3,674 milhões de toneladas, 0,5% menos que as 3,693 milhões de toneladas embarcadas nos dez primeiros meses do ano passado. Em receita, as vendas neste ano alcançaram US$ 6,158 bilhões até outubro, 7,2% maior comparado a igual período de 2016 (com US$ 5,747 bilhões em 2016).

"Com este resultado, estamos próximos de zerar as perdas acumuladas ao longo deste ano, repleto de adversidades, e sustentamos a perspectiva de um fechamento anual com resultado positivo em volumes e receita", disse, em nota, o presidente-executivo da ABPA, Francisco Turra.