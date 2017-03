Exportações de componentes para o mercado da moda movimentam comércio internacional

O setor de componentes para a indústria da moda (calçados, couro, bolsas e acessórios) apresentou, recentemente, os resultados obtidos em 2016 e um dado que chamou a atenção foi o crescimento registrado nas exportações, indo na contramão da recessão econômica do país. Segundo a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), em 2016, o segmento alcançou a marca de US$ 651.788.551 em faturamento, um aumento de treze milhões se comparado com 2015, que alcançou US$ 638.984.483.

De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (ASSINTECAL), um dos grandes responsáveis por estes resultados foram os calçados. A superintendente da entidade, Ilse Guimarães, pontua quais dos componentes calçadistas exigiram maior demanda em 2016. "Os principais materiais utilizados na indústria calçadista foram os laminados sintéticos, tecidos, solados de borracha termoplástica e saltos", afirma.

Ilse destaca ainda que, independentemente do ano ou do período, é necessário sempre pensar em novos processos, na diversificação de produtos e em novos mercados. "As empresas capazes de manterem seus processos integrados, gerando menos custo e menos desperdício, melhorando sua qualidade de produção, reduzindo perdas e ampliando sua atuação no mercado, terão sempre a possibilidade de ter prioridade como fornecedores", pontua.

A executiva ressalta também que outro fator importante para que as companhias continuem evoluindo neste setor é o investimento em inovação e em tecnologias avançadas. "Hoje, a inovação se faz também através de processos avançados e essa é uma percepção fundamental para as empresas que pretendem estar ativas nos próximos anos. A Assintecal atua fortemente neste sentido. Não podemos apenas esperar uma resolução ou lei que caiba ao setor, ou um cenário favorável a todo o momento, por isso a inovação, a diversificação de segmentos e áreas de atuação é o que garante a seguridade em qualquer momento político e econômico do país", conclui.

Grandes companhias responsáveis pelo comércio nacional e internacional desses produtos (exportações, importações, transporte e etc), assim como de outros itens fundamentais para o varejo e para a indústria estarão entre os expositores, palestrantes e visitantes da 23ª edição da Intermodal South America, o mais importante evento da América Latina dedicado aos setores de comércio exterior, logística e transporte de cargas. A feira será realizada de 4 a 6 de abril, no Transamerica Expo Center, em São Paulo (SP).

