Exportações da Argentina avançam 2,3% em março na comparação anual

As exportações da Argentina tiveram crescimento de 2,3% em março, na comparação com igual mês de 2016, enquanto as importações registraram avanço bem maior na mesma comparação, de 16,4%. As exportações argentinas ficaram em US$ 4,527 bilhões em março e as importações, em US$ 5,468 bilhões, o que resultou em um déficit comercial de US$ 941 milhões para o país.

O Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) informou que o aumento do déficit em março é resultado principalmente da queda das exportações de produtos primários, principalmente cereais, e do forte aumento das importações de materiais de transporte, principalmente equipamentos de transporte industrial e veículos automotores de passageiros.

Os principais sócios comerciais da Argentina em março foram Brasil, China e Estados Unidos, nesta ordem. As exportações argentinas ao Brasil ficaram em US$ 798 milhões e as importações do País ficaram em US$ 1,557 bilhão. A Argentina teve, portanto, um déficit comercial com o Brasil de US$ 759 milhões no mês analisado, segundo o Indec.

