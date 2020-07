Exportação em unidades sobe 397% em junho ante maio, diz Anfavea

A exportação de veículos somou 19,4 mil unidades em junho. O volume registrado foi 397% superior ao verificado em maio. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 6, pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

O volume de junho, contudo, se comparado a junho do ano passado, representa queda de 52%.

No primeiro semestre, o volume exportado é de 119,5 mil unidades, queda de 46,2% na comparação com a primeira metade do ano passado.