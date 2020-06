Exportação em unidades cai 90,8% em maio ante maio de 2019, diz Anfavea

É o menor resultado para o acumulado do ano até maio desde 2002. - Foto: Gilson Abre Fiep

A exportação de veículos, em unidades, somou 3,9 mil unidades em maio, queda de 90,8% em relação a igual mês do ano passado e de 46,3% na comparação com abril, informou nesta sexta-feira, 5, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). É o menor volume para o mês desde 1978.

No acumulado do ano até maio, as fabricantes exportaram 100,1 mil unidades, retração de 44,9% na comparação com igual intervalo do ano passado.

É o menor resultado para o acumulado do ano até maio desde 2002.