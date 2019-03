Exportação em unidades cai 38,9% em fevereiro ante igual mês de 2018, diz Anfavea

A exportação de veículos, em unidades, caiu 38,9% em fevereiro ante igual mês do ano passado, com a venda de 40,5 mil unidades ao exterior, informou nesta segunda-feira, 11, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

O volume, se comparado a janeiro, mostra crescimento de 61,8%. No acumulado do primeiro bimestre, foram exportados 65,5 mil veículos, recuo de 41,9% em relação a igual período do ano passado.

Em valores, a exportação somou US$ 712 milhões em fevereiro, queda de 40,8% ante o mesmo mês do ano passado, mas alta de 23,1% sobre janeiro.

No acumulado do ano, são US$ 1,58 bilhão em exportações, baixa de 36% em comparação ao primeiro bimestre de 2018.