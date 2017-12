Exportação de veículos em valores sobe 31,4% em novembro, diz Anfavea

As exportações em valores de veículos e máquinas agrícolas somaram US$ 1,423 bilhão em novembro, alta de 31,4% na comparação com novembro do ano passado, mas queda de 2,5% ante outubro. No acumulado do ano, houve aumento de 49,4% sobre igual período de 2016, para US$ 14,542 bilhões.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 6, pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), que representa as montadoras.

No penúltimo mês do ano, foram exportadas 73 mil unidades de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, expansão de 28,8% na comparação com novembro do ano passado e crescimento de 18,7% ante outubro.

No acumulado do ano, houve avanço de 53,3% sobre igual período de 2016, para 700,8 mil unidades.