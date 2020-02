Exportação de bovinos vivos diminui em 2019, aponta levantamento

O faturamento com as exportações foi de US$354,64 milhões - Reprodução

Em 2019, segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, foram exportadas pelo Brasil, 557 mil cabeças de bovinos vivos, 250 mil cabeças a menos na comparação com 2018.

Os principais países compradores do gado brasileiro foram a Turquia, o Iraque e o Egito, na sequência de importância. O faturamento com as exportações foi de US$354,64 milhões, 35,7% menos que o registrado em 2018. Os principais estados exportadores foram o Pará, o Rio Grande do Sul e São Paulo.