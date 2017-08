Expedição da rota bioceânica começa nesta sexta-feira

Com uma comitiva composta por autoridades e empresários de diversos setores, a II Expedição da Rota de Integração Latino-Americana- Rila - fará o percurso de 2.220 quilômetros de Campo Grande com destino aos portos do Pacífico, nesta sexta-feira, 25.

Um coquetel com todos os participantes e convidados no dia 24 marcará o evento. “A viabilidade desta rota abrirá uma nova possibilidade para as exportações de Mato Grosso do sul e do Centro-Oeste rumo ao mercado asiático, possibilitando uma redução de 11 mil quilômetros de rota marítima com essa saída pelos portos do Chile”, explica o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas de MS (Setlog-MS), Cláudio Cavol, que também esteve à frente da I Expedição, em setembro de 2013.

A rota permite ganho de tempo de seis dias de viagem em relação à feita atualmente via Oceano Atlântico, a qual leva em média 14 dias para cobrir cerca de 19 mil quilômetros até a Ásia. “A Rila abrirá, também, a possibilidade de incremento nas exportações do complexo soja, por exemplo, das atuais 67 milhões de toneladas (2016) para 135 milhões, além de outros produtos brasileiros”, afirma Cavol.

As tratativas internacionais com Paraguai, Argentina e Chile, que farão parte desse trajeto, estão em andamento. Segundo o secretário de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miglioli, as obras do lado paraguaio foram licitadas dia 18 deste mês. “Dos 550 quilômetros no Paraguai, que representam hoje o maior problema, tivemos a informação de que o primeiro lote de 278 quilômetros já foi licitado e que os 100 quilômetros dentro da Argentina já estão em fase de conclusão”, explica o secretário.

Já a ponte binacional sobre o Rio Paraguai, que ligará Porto Murtinho-MS a Carmelo Peralta-PY, será construída com 50% de recursos brasileiros e 50% de recursos paraguaios. No momento, aguarda o aval do Congresso Nacional. A obra foi orçada em US$ 116 milhões.

TRAJETO

Cláudio Cavol ao lado do secretário Marcelo Migliori explica o trajeto

Para averiguar in loco este trajeto, uma caravana formada por 30 picapes Amarok sairá de Campo Grande nas primeiras horas da manhã de sexta-feira, com cerca de 100 empresários, autoridades e imprensa brasileira, paraguaia e argentina.

Na comitiva estará o governador Reinaldo Azambuja, os secretários estaduais Marcelo Miglioli e Jaime Verruck, coordenador-geral de Assuntos Econômicos Latino-Americanos e Caribenhos, João Carlos Parkinson de Castro, os senadores Waldemir Moka, Simone Tabet e Pedro Chaves, o embaixador do Chile, Jaime Gazmurie, o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Didier César Olmedo Adorno, o prefeito de Porto Murtinho, Derlei Delevatti, e o ex-vice-prefeito e pecuarista binacional Flávio Queiróz.

Após a saída de Campo Grande, a caravana cumprirá agenda oficial em Porto Murtinho e Carmelo Peralta-PY; depois, segue em direção às cidades paraguaias de Loma Plata, Mariscal Estigarribia e Pozo Hondo. Em seguida, a comitiva cruza na localidade de Mission La Paz no lado argentino, em direção a Tartagal e San Salvador de Jujuy. Após cruzar a Cordilheira dos Andes, a caravana vai em direção às cidades chilenas de San Pedro de Atacama e Calama, chegando aos portos chilenos de Antofagasta, Mejillones, Tocopilla e Iquique. Nessas localidades, os empresários vão visitar as estruturas dos portos para as exportações de grãos e celulose.

Na volta, a comitiva será recepcionada pelo presidente da república do Paraguai, Horácio Cartes.

