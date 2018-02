Expectativa do MDIC é que Rota 2030 seja lançado nos próximos dias

O atraso se deve a divergências entre o MDIC e a Fazenda sobre a tributação dos carros - Foto: Marcos Corrêa / PR

O ministro interino da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Jorge de Lima, afirmou nesta terça-feira, 20, que a nova política do governo para o setor automotivo, batizada de Rota 2030, deverá ser anunciada nos próximos dias. "E até por isso nós temos participado de todos os eventos e temos feito todas as conversas com o setor", disse, depois de participar de evento na fábrica da GM em São Caetano do Sul.

O Rota 2030 deveria ter entrado em vigor no dia 1 de janeiro de 2018, no lugar do Inovar-Auto, que expirou no dia 31 de dezembro de 2017. O atraso se deve a divergências entre o MDIC e a Fazenda sobre a tributação dos carros. O presidente Michel Temer prometeu às montadoras que o lançamento da nova política não passaria de fevereiro.

O ministro também disse que a Casa Civil está trabalhando a "parte legal" do texto que vai propor a redução da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para carros híbridos e elétricos, de 25% para 7%.