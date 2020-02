O Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 3, pelo Banco Central, mostrou manutenção no cenário para a moeda norte-americana em 2020. A mediana das expectativas para o câmbio no fim do ano permaneceu em R$ 4,10, ante R$ 4,09 de um mês atrás.

Para 2021, a projeção para o câmbio foi de R$ 4,00 para R$ 4,05, ante R$ 4,00 de quatro pesquisas atrás.