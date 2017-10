Expectativa com BCE e balanços corporativos fazem bolsas da Europa caírem

As principais bolsas da Europa fecharam em queda nesta quarta-feira, 25, véspera da penúltima reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) do ano. Além disso, novos balanços corporativos voltaram a influenciar os mercados acionários. Com esse cenário, o índice pan-europeu Stoxx 600 recuou 0,57%, para 387,13 pontos.

Em Londres, um dado preliminar sobre o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido reforçou expectativas de que o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) possa elevar os juros já na próxima reunião de política monetária. O PIB da região cresceu 0,4% no terceiro trimestre em relação ao segundo e registrou expansão anual de 1,5% no mesmo período. Com isso, a cotação da libra saltou ante o dólar e, às 14h54, chegava a US$ 1,3250, de US$ 1,3130 de terça-feira.

Assim, com a libra penalizando as exportadoras, o índice FTSE 100 fechou em queda de 1,05%, aos 7.447,21 pontos. A GlaxoSmithKline liderou as perdas, encerrando o pregão com perdas de 5,52%. O Lloyds Banking Group, por sua vez, registrou alta de 0,80%.

No CAC 40, de Paris, nem os ganhos das empresas de luxo conseguiram salvar o índice do campo negativo. As ações da Kering subiram 8,79%, impulsionadas pelo balanço da empresa, no qual foi revelado que as marcas Gucci e Yves Saint Laurent ajudaram a puxar as vendas no terceiro trimestre. Mesmo assim, as preocupações com o BCE venceram e pressionaram o índice, que fechou em queda de 0,37%, aos 5.374,89 pontos.

Em Frankfurt, o DAX, com queda de 0,46%, sofreu pressão das empresas de comunicação e energia, que impediram a alta do índice. Com a E.ON recuando 2,29% e a Deutsche Telekom caindo 0,74%, houve pouco espaço para fazer frente à alta de outras empresas, como a Lufthansa, que subiu 3,67%.

No Ibex 35, pesaram ainda as discussões políticas sobre a independência da Catalunha, ainda que em menor grau do que nos últimos pregões. O índice fechou em queda de 0,51%, aos 10.153,30 pontos.

Na Itália, o FTSE Mib caiu 0,81%, para 22.446,39 pontos, pressionado pelo setor bancário. Em Portugal, o PSI 20 caiu 0,84%, aos 5.368,70 pontos.