Ex vereadora Carla Stephanini representou Marquinhos Trad no lançamento do Plano Progredir, em Brasília

A ex vereadora de Campo Grande e atual subsecretária de Políticas para a Mulher, Carla Stephanini esteve na manhã desta terça-feira no Palácio do Planalto, em Brasília, representando o prefeito Marquinhos Trad, juntamente com o Presidente da República Michel Temer, e o Ministro do Desenvolvimento Social Osmar Terra, no lançamento do Plano Progredir.

O Plano oferece qualificação profissional, incentivo ao empreendedorismo e acesso ao mercado de trabalho, almeja também criar uma porta de saída para beneficiários do Bolsa Família.

Na cerimônia, Michel Temer lançou um pacote de ações federais que disponibiliza R$ 3 bilhões anuais em microcrédito para a população de baixa renda. Além disso, o Progredir vai oferecer 1 milhão de vagas em cursos de capacitação, aulas de educação financeira e assessoria técnica a autônomos.

O Ministro do Desenvolvimento Social e responsável pela coordenação das ações do pacote federal Osmar Terra afirmou que o Progredir é voltado para os beneficiários do Bolsa Família, programa que atualmente reúne mais de 13 milhões de famílias.

A adesão ao Progredir é uma eventual contratação com carteira assinada e aumento da renda não acarretará na exclusão imediata do Bolsa Família. Segundo Osmar Terra, aqueles que alcançarem renda de até dois salários mínimos continuarão recebendo o benefício por pelo menos dois anos.

O Progredir funcionará de forma articulada entre parceiros públicos e privados. Na cerimônia de lançamento, o ministro informou que empresas parceiras vão reservar 10% das vagas de emprego ofertadas para o público do plano.

Em seu discurso, o Presidente da República destacou a iniciativa de criar meios para os beneficiários do Bolsa Família conseguirem alcançar a independência financeira e o fato de o governo ter zerado a fila de espera do programa.

Segundo Temer, o Plano é mais um passo para melhorar a vida dos brasileiros mais pobres. “Meu sonho é que em um dado momento nós venhamos aqui comemorar a desnecessidade de qualquer benefício de natureza individual porque todos estarão empregados no nosso país”, afirmou.

