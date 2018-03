Ex-funcionária da BRF confirma à PF adulteração em composto para rações

A ex-funcionária da BRF, na unidade de Chapecó (SC), Tatiane Alviero, que trabalhava com rações para engorda de frangos, suínos e perus, confirmou em depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira, 6, que relatou internamente fraudes nas informações de produto repassadas aos órgãos de fiscalização.

"As fórmulas nem sempre atendiam o regulatório do Ministério da Agricultura. Por essa razão, era necessário então fazer uma adequação para que deixassem o rótulo do Premix adequado à norma", declarou Tatiane, uma das 11 pessoas presas na segunda-feira, 5, na Operação Trapaça - terceira fase da Carne Fraca. Após depoimento, ela foi libertada. "A fraude era de conhecimento dos superiores da fábrica."