Evento prepara startups para conseguir investidores em programas federais

Startups (empresas emergentes) participam neste fim de semana, na Escola de Negócios do Sebrae em São Paulo, do Bootcamp Nacional InovAtiva Brasil, de evento que promove a preparação desses empreendedores e dá oportunidade de novos. Amanhã (24), as startups terão a chance de apresentar projetos a 146 investidores e grandes empresas interessados em novos negócios.

“Hoje (23), temos no evento 133 startups, empreendedores de todos os setores, desde o agronegócio à tecnologia da informação e comunicação, saúde, educação, energia, concentrados com nossos mentores. É a última etapa, na qual eles estão lapidando o negócio, principalmente a apresentação que farão amanhã”, explicou Igor Nazareth, secretário substituto de Inovação e Novos Negócios do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

Essa é a fase final da 6ª edição do Programa InovAtiva Brasil, que seleciona startups de todo o país no início de cada semestre, promove gratuitamente reuniões com mentores experientes, além de capacitações, com o objetivo de aceleração em larga escala para negócio inovadores.

O programa ocorre desde 2013 e é uma realização do MDIC, em parceia com Sebrae e Fundação Certi. A apresentação dos negócios para os investidores é o fim do processo de aceleração.

A startup PackID foi uma das selecionadas pelo programa e vai se apresentar amanhã aos investidores. Ela foi criada para auxiliar empresas de produtos perecíveis a assegurarem a qualidade das mercadorias por meio de um monitoramento de temperatura online e confiável.

O controle do processo em toda essa cadeia de distribuição é importante para garantir a qualidade dos produtos e, por fim, assegurar a saúde dos consumidores.

Segundo Caroline Dallacorte, CEO da startup, a solução da PackID é contribuir para o controle rigoroso de parâmetros de qualidade, como temperatura, por exemplo. ‘‘Nosso diferencial é fazer com que essa avaliação e o controle sejam feitos em tempo real, com alertas para garantir o histórico das informações durante os processos de armazenagem, deslocamento e entrega até o ponto de venda sem manipulação dos dados. Essa é a forma que apresentamos a confiança nos nossos resultados’’.

Conforme Caroline, estar no InovAtiva Brasil é uma oportunidade de crescimento. ‘‘A aceleração abriu nossos olhos para muitas coisas. Nesses dois dias de preparação para a banca com os investidores, conseguimos realizar alterações pontuais para fortalecer o investimento que buscamos. Isso só foi possível graças ao apoio dos mentores e da equipe, que acredita não apenas no nosso potencial de crescimento, mas também no diferencial de mercado’’, disse Caroline. A empresa busca por um investimento de aproximadamente R$ 500 mil para impulsionar a comercialização do produto.

Próximas edições

Para a próxima edição do programa, no segundo semestre, as inscrições já estão encerradas. No começo do próximo mês, serão divulgadas mais 300 startups, que contarão com mentoria especializada. No fim do ano, mais 130 empreendedores terão oportunidade de se apresentar para investidores.

Os interessados em participar ainda podem integrar o InovAtiva Brasil, conforme destacou Igor Nazareth. No começo de 2018, novamente serão abertas as inscrições. No entanto, ele já adiantou que os empreendedores podem acessar o conteúdo do programa pela internet.

“Todas as startups interessadas em participar do programa podem acessar conteúdo, cursos, vídeos e fóruns de discussão disponibilizados na plataforma. Até para elas melhorarem seu modelo de negócio e, no começo do ano, submeterem os projetos e começarem no nosso ciclo de aceleração com mentorias e conexão [com investidores]”, concluiu.

Veja Também

Comentários