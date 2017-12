Eunício: 'Não há mais tempo de votar a Previdência este ano no Senado'

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), disse nesta terça-feira, 5, que não há mais tempo para a votação da reforma da Previdência no Senado em 2017. Para Eunício, o tema só deve ser apreciado pelos senadores no ano que vem.

"Não prometi ao presidente Michel Temer (votar a reforma da Previdência este ano). Não estava nas reuniões de almoço e jantar (no domingo, 3). Eu fui para o Ceará na quinta-feira (30 de novembro) e voltei na segunda-feira (4 de dezembro). O sistema é bicameral, eu não tenho como pensar em pautar antes de ser aprovada na Câmara", afirmou.

"Este ano não tem mais tempo para votar aqui. É uma matéria que precisa ser votada em dois turnos, passar em comissões. Tem que haver debate. Eu não posso pautar uma matéria que ainda está na Câmara dos Deputados e não existe aqui", complementou.

Eunício participou nesta terça de um almoço oferecido por Temer ao presidente da Bolívia, Evo Morales, no Palácio do Itamaraty. Na ocasião, Temer afirmou que o presidente do Senado indicou que colocaria a reforma da Previdência em votação no início do ano que vem. "Ele está entusiasmado em votar em fevereiro a reforma da Previdência, se aprovar agora (na Câmara)", disse Temer.