Eunício lamentou tentativa de invasão do Congresso por policiais

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), lamentou que a Polícia Militar não tenha ajudado a Polícia Legislativa a conter a tentativa de invasão do Congresso por parte de manifestantes das polícias civil, rodoviária e federal, que protestavam contra a reforma da Previdência. Pessoas próximas de Eunício contaram que ele ligou para o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, para pedir reforço, porém a ajuda não teria "chegado a tempo".

"Eu lamento que esse tumulto tenha acontecido aqui hoje, lamento que a Polícia Militar não esteja aqui para evitar qualquer tipo de confronto, foi a Polícia do Senado e da Câmara que tiveram, lamentavelmente, que fazer algum tipo de reação, quando poderia ter sido evitado inclusive esse confronto aqui dentro desta Casa", criticou. Eunício afirmou que o Congresso é a "Casa da democracia", mas disse que "não é essa a democracia que queremos para o Brasil".

