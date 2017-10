Eunício diz que tentará aprovar MP do Refis para desobstruir pauta no Senado

O presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira (PMDB-CE), disse nesta quinta-feira, 5, que vai tentar aprovar agora a MP do Refis para desobstruir a pauta da Casa, além de se esforçar para pôr para votação outros itens da reforma política. Ele participou pela manhã de uma solenidade no Supremo Tribunal Federal (STF) em comemoração ao 29º aniversário da Constituição Federal, ao lado dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do STF, ministra Cármen Lúcia.

"Após essa belíssima solenidade aqui, de comemoração dos 29 anos da Constituição e da leitura pela própria presidente da Corte do texto de doutor Ulysses Guimarães que dizia com toda a clareza que não podemos em nenhuma hipótese descumprir a Constituição brasileira, vou agora tentar aprovar a MP do Refis pra desobstruir a pauta e tentar votar o final da reforma política", disse Eunício a jornalistas.

"Temos ainda um projeto que acho extremamente importante, que é o voto distrital misto, que é um anseio da sociedade e a mudança perfeita e complementar do novo modelo político do Brasil", completou o presidente do Senado.

