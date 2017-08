Eunício convoca sessão conjunta para apreciar meta fiscal nesta quarta

O presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira (PMDB-CE), marcou para as 13 horas desta quarta-feira, 30, sessão do Congresso Nacional para concluir a análise dos vetos presidenciais e votar o projeto de revisão das metas fiscais do governo de 2017 e 2018.

A sessão começará com a continuação da análise dos vetos. Segundo Eunício, pelo menos cinco vetos presidenciais ainda terão de ser votados por deputados e senadores. Concluída essa fase, começará a votação da revisão das metas.

Eunício também anunciou no plenário que o presidente interino da Câmara, André Fufuca (PP-MA), remarcou para as 9 horas desta quarta-feira sessão plenária da Casa para votar a medida provisória (MP) que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP), que balizará os empréstimos do BNDES a partir de 2018.

Além da MP da TLP, Fufuca incluiu na pauta da sessão a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com coligações e cria cláusula de barreira. A matéria, que já foi aprovada pelo Senado, é uma das propostas que integram a reforma política em discussão atualmente na Câmara.

