EUA suspende publicação de alguns indicadores econômicos durante paralisação

O Departamento do Comércio dos Estados Unidos informou que as operações de agências como o Escritório de Análise Econômica (BEA, na sigla em inglês) e o Escritório de Censos, responsáveis pela publicação de indicadores econômicos, ficarão suspensas durante a atual paralisação do governo americano. A máquina pública federal está parcialmente congelada desde que o mais recente orçamento-tampão expirou, no primeiro minuto do último sábado, 22.

Assim, se a paralisação se estender durante toda essa semana, não serão publicados os dados de novembro das vendas de moradias novas, originalmente previstos para a próxima quinta-feira.

Já o Departamento do Trabalho está integralmente financiado e divulgará os pedidos de auxílio-desemprego na quinta-feira, sem nenhuma alteração. (Com informações da Dow Jones Newswires)