EUA registram superávit fiscal de US$ 8,7 bilhões em janeiro

Os Estados Unidos tiveram superávit fiscal de US$ 8,7 bilhões em janeiro, informou nesta terça-feira o Departamento do Tesouro. Analistas ouvidos pela Trading Economics previam superávit maior, de US$ 17,5 bilhões.

Nos quatro meses do ano fiscal em andamento nos EUA, o governo americano registrou déficit de US$ 310,250 bilhões. Para todo o ano fiscal, a projeção do Tesouro é de déficit de US$ 1,085 trilhão no país.