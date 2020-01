EUA podem tarifar Itália e Reino Unido por causa de imposto digital, diz Mnuchin

Secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin - Jonathan Ernst/Reuters

O Secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, alertou hoje que Itália e Reino Unido serão punidos com tarifas dos EUA se os países forem adiante com planos de cobrar uma taxa digital sobre gigantes da tecnologia americanos, como Facebook e Alphabet, controlador do Google.

Mnuchin, que falou durante evento promovido pelo The Wall Street Journal em Davos, na Suíça, fez o alerta depois que a França concordou em adiar a aplicação de um imposto digital, em resposta a ameaças dos EUA de tarifar produtos franceses.

Segundo Mnuchin, que participa da reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, o presidente francês, Emmanuel Macron, aceitou suspender a cobrança até o fim do ano, enquanto os dois países negociam uma solução permanente. A trégua é "o início de uma solução", disse o secretário.

Mnuchin afirmou ainda que os EUA não planejam tarifar carros da União Europeia (UE) como forma de forçar o bloco a impor sanções ao Irã. Ele fez a ressalva, porém, de que o presidente americano, Donald Trump, "pode sempre" decidir instituir tarifas a veículos da UE. Fonte: Dow Jones Newswires.