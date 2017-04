EUA: Pence diz que reforma tributária deve elevar déficit no curto prazo

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, reconheceu que a proposta da administração Trump de cortar impostos pode aumentar o déficit inicialmente. Mas ele afirma que as contas vão entrar nos eixos com o crescimento econômico esperado com a reforma.

Quando perguntado sobre a probabilidade de um déficit maior, Pence disse a uma rede de televisão que "talvez ocorra no curto prazo".

Pence elogiou o plano de Trump como "um dos maiores cortes de impostos na história americana". Ele diz que o plano é necessário para que a economia cresça 3% e para pagar os custos crescentes de programas como a Previdência Social e o programa de saúde.

O plano exige cortes massivos de impostos para as empresas e uma maior dedução fiscal padrão para famílias de renda média. Estimativas orçamentárias têm lançado dúvidas de que traria crescimento suficiente para cobrir o déficit naturalmente.

O vice-presidente Mike Pence diz acreditar que um esforço bem-sucedido da Câmara para revogar e substituir a lei de saúde está "próximo". Pence diz que acredita que "estamos próximos" de ganhar votos suficientes na Câmara para desmantelar o atual modelo de saúde.

Ele diz que o processo legislativo "é muitas vezes lento" e, portanto, levou tempo para revogar o que ele chamou de "uma das piores leis da história americana moderna".

Na semana passada, o conservador House Freedom Caucus anunciou apoio para uma lei de saúde revisada do Partido Republicano que permitiria os estados obter renúncias fiscais para cumprir alguns requisito de coberturas exigidas pela lei atual das seguradoras. Os líderes do Partido Republicano dizem que vão agendar uma votação "assim que tivermos votos". Fonte: Associated Press.

