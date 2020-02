EUA pedem que Congresso autorize gasto de US$ 2,5 bilhões para conter coronavírus

A Casa Branca pediu ao Congresso dos Estados Unidos que aprove US$ 2,5 bilhões em recursos para combater o surto de coronavírus no mundo. Os recursos seriam utilizados para desenvolver uma vacina, adquirir equipamentos de proteção e financiar tratamentos.

"Nós pedimos US$ 2,5 bilhões para deixar tudo preparado caso algo aconteça e também para ajudar outras nações que não estão preparadas para fazer isso", disse o presidente dos EUA, Donald Trump, durante um evento de negócios em Nova Délhi, na Índia, nesta terça-feira.

Ontem, o presidente escreveu no Twitter que o surto está sob controle nos EUA. "Estamos em contato com todos os países relevantes. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) e a Organização Mundial da Saúde têm trabalhado duro e com inteligência. O mercado de ações está começando a parecer muito bom para mim!", escreveu.

Os Estados Unidos confirmaram 14 casos de infecção pelo coronavírus em sete Estados diferentes, mas não relataram mortes. No mundo, são cerca de 80 mil casos de contaminação e 2,5 mil mortes, a maior parte na China. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.