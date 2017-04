EUA investigarão importações de alumínio por implicações para segurança nacional

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve lançar uma investigação abrangente que poderia acabar em grandes tarifas ou outras restrições comerciais sobre o metal, segundo duas fontes ligadas ao assunto. O caso deve se seguir a uma investigação lançada sobre o aço pelo Departamento do Comércio no mês passado.

No caso do aço, o governo Trump lançou mão da pouco usada seção 232, que permite ao Departamento do Comércio investigar implicações de segurança nacional de importações. O presidente terá a opção de restringir importações quando a investigação for concluída.

No caso do alumínio, a investigação também envolve questões de segurança nacional e deve ser baseada na mesma lei, segundo as fontes. Isso poderia gerar grandes restrições à importação que gerariam grande impacto para o comércio global, ou o governo poderia concluir que não há necessidade de mudanças. O presidente poderia ainda restringir qualquer ação a produtos metálicos específicos com clara aplicação militar ou de segurança.

A abertura desses casos dá ao governo margem nas negociações de um acordo com a China ou outros para a redução do excesso de capacidade da produção de metais, segundo advogados do setor. Produtores americanos culpam os metais subsidiados da China por pressionar os preços globais e retirar companhias dos EUA.

O secretário de Comércio dos EUA, Wilbur Ross, disse ao Wall Street Journal na terça-feira que o governo poderia invocar a seção 232 para analisar o alumínio. Fonte: Dow Jones Newswires.

