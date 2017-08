EUA impõem sanções contra empresas de China e Rússia por ajuda à Coreia do Norte

O Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções contra dez companhias chinesas e russas e seis pessoas relacionadas a elas, em sua nova lista de punições relativas à Coreia do Norte. As punições foram impostas pela suposta ajuda ao programa de armas do regime de Pyongyang.

As ações incluem punições contra importantes exportadoras de carvão da Coreia do Norte. A punição é adotada após uma escalada nas sanções dos EUA e do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, em resposta a uma série de testes de armas e ameaças dos norte-coreanos aos americanos.

"O Tesouro continuará a elevar a pressão sobre a Coreia do Norte ao atacar aqueles que apoiam o avanço dos programas nuclear e de mísseis balísticos e a isolá-los do sistema financeiro americano", afirmou em comunicado o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin. "Estamos adotando ações consistentes com as sanções da ONU para mostrar que há consequências do desafio das sanções e do apoio à Coreia do Norte e para interromper essa atividade no futuro."

O Tesouro americano afirmou que a Dandong Zhicheng Metallic Materials, a JinHou International Holding e a Dandong Tianfu Trade facilitaram o programa de armas norte-coreano ao comprarem somados quase US$ 500 bilhões em carvão do país entre 2013 e 2016. Pyongyang usou boa parte dessa receita para seus programas nuclear e de mísseis, segundo os EUA. O Tesouro impôs sanções também contra Chi Yupeng, um cidadão chinês listado como o sócio majoritário da Dandong Zhicheng, empresa antes acusada por promotores federais de envolvimento em uma cadeia de lavagem de dinheiro que ajuda o regime da Coreia do Norte.

Também foram impostas sanções contra três cidadãos russos e duas companhias sediadas em Cingapura, a Transatlantic Partners e a Velmur Management, pela venda de derivados de petróleo à Coreia do Norte. Outros alvos de sanções foram a Dandong Rich Earth Trading, sediada na China, e a russa Gefest-M, além da chinesa Mingzheng International Trading Limited, que segundo os EUA é usada como fachada para o North Korea Foreign Trade Bank, alvo de sanção anterior e a companhia primária da Coreia do Norte para operações cambiais.

Representantes das companhias não puderam ser até agora localizados para comentar o assunto. Fonte: Dow Jones Newswires.

