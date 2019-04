EUA fizeram mais progresso com China que em qualquer outro momento, diz Mnuchin

O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, afirmou que "muito progresso" foi feito nas negociações comerciais bilaterais com a China. "Acho que fizemos mais progresso do que em qualquer momento antes", acrescentou, depois de ter dito no sábado que as duas potências entraram na "rodada final" das conversas.

Em entrevista à Fox Business, Mnuchin afirmou que os dois países concordaram sobre um mecanismo de retaliação caso haja descumprimento do acordo bilateral, embora ainda haja trabalho a ser feito nas negociações, inclusive nesse ponto.