EUA e China vão retomar negociações comerciais em Pequim na próxima semana

O Representante de Comércio dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, e o Secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, irão para a China na próxima semana para retomar as negociações comerciais entre os dois países, segundo comunicado da Casa Branca. Lighthizer e Mnuchin terão reuniões com o vice-primeiro-ministro chinês, Liu He, em Pequim, a partir do dia 30.

Na semana seguinte, Liu viajará para Washington para dar continuidade às discussões, a partir de 8 de maio, informa o comunicado.

As conversas da próxima semana tratarão de questões como propriedade intelectual, transferência forçada de tecnologia, barreiras não-tarifárias, serviços e compras, acrescentou a Casa Branca.