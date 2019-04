EUA criam 196 mil postos de trabalho em março, mais do que o previsto

Os Estados Unidos criaram 196 mil empregos em março, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Departamento do Trabalho. O resultado veio acima da mediana da previsão de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de geração de 175 mil vagas.

A taxa de desemprego ficou em 3,8% em março, inalterado ante o mês anterior e em linha com a estimativa do mercado.

Já os números de criação de postos de trabalho dos dois meses anteriores foram ligeiramente revisados para cima. Em fevereiro, de 20 mil para 33 mil e, em janeiro, de 311 mil para 312 mil.

O salário médio por hora dos trabalhadores subiu 0,14% no mês passado ante fevereiro, ou US$ 0,04, para US$ 27,70 por hora. Na comparação anual, o aumento foi de 3,2%. As projeções eram de ganhos maiores, de 0,40% na comparação mensal e de 3,4% no confronto anual. Com informações da Dow Jones Newswires.