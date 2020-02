EUA consideram medida para limitar acesso de China à tecnologia de chips

O governo dos EUA está considerando adotar novas restrições comerciais que limitariam a capacidade da China de usar equipamentos americanos destinados à produção de chips, numa tentativa de cortar o acesso dos chineses à tecnologia de semicondutores, segundo fontes ouvidas pelo The Wall Street Journal.

O Departamento do Comércio está estudando alterações na regra que restringe o uso por empresas estrangeiras de tecnologia dos EUA para produtos militares ou ligados à segurança nacional.

As mudanças poderão permitir que o órgão exija licenças de fabricantes de chips do mundo inteiro que tenham planos de usar equipamentos americanos para produzir semicondutores para a gigante de telecomunicações chinesa Huawei Technologies, disseram as fontes. Fonte: Dow Jones Newswires.