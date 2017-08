Eu e Maia temos dificuldade em aceitar modificação na meta, diz Eunício

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), afirmou nesta terça-feira, dia 1º, que, assim como o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), tem "dificuldade" para aceitar modificação na meta fiscal deste ano, como vem estudando o governo federal.

"Nós temos dificuldade, ambos, tanto o presidente da Câmara quanto do Senado, de modificação na meta fiscal. Temos que encontrar mecanismos dentro da Câmara e do Senado que não sejam acréscimo de impostos e geração de inflação", afirmou o peemedebista em entrevista após café da manhã com Maia, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e líderes da base aliada na Câmara.

Como vem mostrando o Broadcast, o governo estuda aumentar o déficit nas contas públicas previsto para este ano em cerca de até R$ 20 bilhões. Caso se concretize, a meta fiscal será alterada para um rombo de até R$ 159 bilhões. Hoje a meta de 2017 está fixada em déficit de R$ 139 bilhões.

