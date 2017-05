ETF brasileiro negociado no Japão tem 2º dia de fortes perdas com caso Temer

O mais popular fundo de índice de ações do Brasil negociado no Japão, o Next Funds Ibovespa Linked ETF, registrou fortes perdas pelo segundo dia consecutivo nesta sexta-feira, 19, em meio ao escândalo que envolve o presidente Michel Temer.

O ETF brasileiro fechou em baixa de 6,52% em Tóquio hoje, após sofrer um tombo de 7,54% na sessão anterior.

Na quinta-feira, 18, Michel Temer negou acusações de que teria tentado comprar o silêncio do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e afirmou que não renunciará ao cargo. As suspeitas contra o presidente surgiram das delações do empresário Joesley Batista.

Veja Também

Comentários