Etapa de parte paraguaia da rodovia Biocênica já está quase pronta

Rota no município de Carmelo Peralta, próximo ao município de Porto Murtinho - ABC Color

A etapa paraguaia da rodovia Bioceânica entre os estados de Alto Paraguay e Boquerón está próxima de terminar. Do total de cem quilômetros de extensão, faltam apenas oito para sua conclusão.

A obra começou em janeiro de 2019 em duas frentes e tocada pelo Consórcio Corredor Vial Bioceánico,que conta com a Queiroz Galvão entre as empresas, com o custo de 445 milhões de dólares, custeado por uma parceria público-privada. A previsão é que o corredor paraguaio esteja pronto em 2023.

Ao fim das obras no Paraguai, a rota Bioceânica unirá a fronteira da Argentina até os portos no Pacífico no Chile.

No Estado, em abril foi licitada a ponte sobre o Rio Paraguai em abril, ao custo de 75 milhões de dólares e que liga Porto Murtinho ao município paraguaio de Carmelo Peralta.