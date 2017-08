Etanol subiu em 12 Estados e no DF e caiu em 11 na semana passada, diz ANP

Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros subiram em 12 Estados e no Distrito Federal, caíram em 11 e não se alteraram no Acre, Amapá e Piauí na semana encerrada em 20 de maio. No período de um mês, as cotações do produto acumulam alta em sete Estados e no Distrito Federal, queda em 18 e estabilidade em Roraima. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, a cotação caiu 1,04% na semana, para R$ 2,385 o litro, e no período de um mês acumula baixa de 2,93%. Na semana, o maior avanço das cotações foi registrado em Alagoas (3,92%), enquanto o maior recuo ocorreu no Amazonas (3,36%). A maior alta mensal, de 2,40%, foi no Ceará e a maior queda foi em Santa Catarina (5,60%).

No Brasil, o preço mínimo registrado para o etanol foi de R$ 1,959 o litro, em São Paulo, e o máximo foi de R$ 4,157 o litro, no Rio Grande do Sul. Na média, o menor preço foi de R$ 2,385 o litro, em São Paulo, e o maior preço médio foi verificado no Amapá, de R$ 3,87 o litro.

Competitividade

Os preços do etanol hidratado passaram a ser competitivos ante os da gasolina também em São Paulo na semana encerrada em 20 de maio. As cotações já eram vantajosas em Mato Grosso há seis semanas consecutivas, de acordo com dados da ANP. Nos demais Estados e no Distrito Federal a gasolina ainda é mais vantajosa.

Em Mato Grosso, o etanol equivale a 66,32% do valor cobrado pela gasolina, e em São Paulo, a 69,64% - a relação é favorável ao biocombustível quando está abaixo de 70%. Em São Paulo, o etanol ficou cotado, em média, a R$ 2,385 por litro na semana passada. A gasolina, em R$ 3,425 por litro.

