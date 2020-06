Etanol manteve resultados financeiros na safra 2019/2020

Com três unidades no estado, a Atvos, principal fornecedora de etanol do mercado nacional, manteve seus indicadores financeiros na safra 2019/2020. A empresa encerrou a safra 2019/2020 com receita líquida de R$ 4,5 bilhões, um crescimento de 6% em relação à safra de 2018/2019. O Ebitda ajustado de R$ 1,5 bilhão foi 2% superior ao registrado no ciclo anterior e a margem bruta alcançou R$ 246 milhões ante os R$ 177 milhões da safra passada. Foram investidos R$ 492 milhões (sem considerar tratos culturais), principalmente na formação de lavoura. No Mato Grosso do Sul, a empresa emprega 3.874 pessoas e conta com 384 parceiros agrícolas.

A Atvos, entre as maiores produtoras de etanol do país, é uma empresa de bioenergia que produz etanol, açúcar VHP e energia elétrica a partir desde 2007. Tem nove unidades agroindustriais, distribuída em cinco polos nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás e emprega mais de 10 mil pessoas. A empresa tem capacidade para moer 37 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, produzir 3 bilhões de litros de etanol, 700 mil toneladas de açúcar VHP e 3,1 mil GWh de energia elétrica a partir da biomassa da cana-de-açúcar.