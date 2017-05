Etanol caiu em 15 Estados e no DF, subiu em 10 e não se alterou no AP, diz ANP

Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros caíram em 15 Estados e no Distrito Federal, subiram em 10 e não se alteraram no Amapá na semana encerrada em 29 de abril. Na semana anterior, as cotações do biocombustível haviam recuado em 18 Estados e no Distrito Federal, subido em sete outros e ficado estáveis em Rondônia.

No período de um mês, as cotações do produto acumulam alta em seis Estados e queda em 20 e no Distrito Federal. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, a cotação caiu 0,49% na semana, para R$ 2,417 o litro, e no período de um mês acumula baixa de 4,09%. Na semana, o maior avanço das cotações foi registrado no Roraima (1,35%), enquanto o maior recuo ocorreu em Mato Grosso do Sul (4,17%). A maior alta mensal, de 1,77%, foi em Alagoas e a maior queda foi em Santa Catarina (5,12%).

No Brasil, o preço mínimo registrado para o etanol foi de R$ 1,999 o litro, em São Paulo, e o máximo foi de R$ 4,238 o litro, no Rio Grande do Sul. Na média, o menor preço foi de R$ 2,417 o litro, em São Paulo, e o maior preço médio foi verificado no Amapá, de R$ 3,87 o litro.

Competitividade

Os preços do etanol hidratado continuam competitivos ante os da gasolina apenas em Mato Grosso pela quarta semana consecutiva, de acordo com dados da ANP referentes à semana encerrada em 29 de abril. Nos demais e no Distrito Federal, a gasolina ainda é mais vantajosa.

Em Mato Grosso, o etanol equivale a 69,30% do valor cobrado pela gasolina - a relação é favorável ao biocombustível quando está abaixo de 70%.

Em São Paulo, onde o etanol equivale a 70,10% do valor da gasolina, o produto ficou cotado, em média, a R$ 2,417 por litro na semana passada. A gasolina, em R$ 3,448 por litro.

Veja Também

Comentários