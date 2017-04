Estudo vai mostrar impacto da burocracia na produtividade

O instituto Insper e a Endeavor preparam, para o segundo semestre deste ano, um amplo estudo sobre o impacto da burocracia e do excesso de regulação no crescimento e no ganho de produtividade das empresas brasileiras. Esse será o primeiro projeto da Cátedra Endeavor & Insper, criada oficialmente nesta terça-feira, 4, em São Paulo pelas duas entidades. O objetivo, segundo Guilherme Fowler, coordenador da Cátedra, é desenvolver uma espécie de banco de dados para subsidiar discussões sobre políticas públicas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

