Estudo mostra que maioria no Brasil paga conta em dia, mas não planeja orçamento

Um estudo divulgado nesta segunda-feira, 8, pelo Banco Central mostra que 64% dos brasileiros pagam suas contas em dia, mas 56% não fazem um orçamento doméstico ou familiar. Feito em parceria com a Serasa Experian e com o Ibope, o levantamento, cuja coleta de dados ocorreu em 2015, mostra ainda que 69% dos brasileiros afirmaram não ter poupado nenhuma parcela da renda recebida nos 12 meses anteriores.

"A falta de hábito de poupança atinge todas as faixas etárias, principalmente as faixas de renda inferiores, resultando em baixa capacidade de arcar com despesas imprevistas", destacou o BC em newsletter divulgada na manhã desta segunda.

Entre os 31% que pouparam parte da renda nos 12 meses anteriores ao levantamento de dados, 53% dos entrevistados guardou menos de 10% dos recursos. Outros 30% pouparam entre 11% e 20% da renda, enquanto 12% guardaram de 21% a 30%.

Conforme o BC, apenas 5% pouparam mais de 31% do dinheiro recebido. "Esse resultado indica que, além de o porcentual de poupadores ser baixo, a parte da renda reservada à poupança não é elevada", pontuou o BC.

A amostra da pesquisa foi composta por 2.002 pessoas distribuídas em todas as regiões do País, por meio de entrevistas presenciais, realizadas entre os dias 9 e 13 de abril de 2015. A íntegra do estudo está disponível em http://www.bcb.gov.br/nor/relincfin/serie_cidadania_financeira_pesquisa_infe_br_%200443_2017.pdf.