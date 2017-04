Estratégia pode garantir melhoria de vendas na Páscoa

De acordo com informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), após algum tempo voltou-se a registrar intenções de possíveis aumentos na receita com a Páscoa. Esta realidade também foi observada em Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.



No MS, as intenções de consumo na comparação ao ano passado aumentaram e a movimentação da data ocorrerá principalmente, com a comemoração.



Sondagem do IPF-MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS) aponta que os empresários de Campo Grande admitiram uma redução na oferta de artigos do chocolate.



A redução de oferta oscila de 20% a 30% e aumento no preço de 5% a 10%. “Estratégias podem ser adotadas pelos empresários, de forma a atrair esses potenciais clientes com intenções maiores de consumo neste ano e ao levar em consideração seus comportamentos", explica o presidente do IPF-MS, Edison Araújo.



A pesquisa sazonal de intenção de compras e comemoração da Páscoa é uma das ferramentas para balizar estas estratégias e pode ser consultada no site http://www.fecomercio-ms.com.br/





