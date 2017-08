Estratégia do governo é aprovar MP da TLP até 6 de setembro, diz Mansueto

O secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, disse nesta quinta-feira, 17, que a estratégia do governo é aprovar a medida provisória (MP) que cria a taxa de longo prazo (TLP), que vai remunerar os empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), até 6 de setembro.

Questionado por jornalistas sobre a existência de um plano alternativo caso a MP da TLP não seja aprovada pelo Congresso até o dia 6, Mansueto afirmou que o cronograma de votação é possível de ser cumprido e líderes partidários têm dito ao governo que a aprovação é viável. "Não adianta por enquanto falar em hipóteses (sobre um plano B)", disse o secretário após participar de evento em São Paulo.

Na próxima terça-feira, a MP deve ser votada pela comissão especial e em seguida segue para os plenários da Câmara e do Senado.

Mansueto defendeu a TLP, que vem sendo criticada pelo setor empresarial, e disse que a nova taxa será positiva para todos. Ele estima que, se a taxa estivesse em vigor hoje, estaria em torno de 8%. "É muito melhor ter uma taxa de juro baixa do que uma taxa artificial decidida por três pessoas no Conselho Monetário Nacional."

"A estratégia hoje é aprovar a MP até o dia 6 de setembro", ressaltou o secretário.

