Estoque total de crédito cai 0,1% em fevereiro para R$ 3,07 trilhões, diz BC

O estoque de operações de crédito do sistema financeiro caiu 0,1% em fevereiro ante janeiro, atingindo R$ 3,070 trilhões, informou nesta quarta-feira, 29, o Banco Central. Em fevereiro de 2016, o estoque de operações de financiamento estava em R$ 3,182 trilhões. Em 12 meses, esse montante caiu 3,5%.

Houve redução de 0,3% no estoque de operações para pessoas jurídicas e estabilidade nas operações para as famílias em fevereiro em relação a janeiro. Em 12 meses, a contração é de 9,8% para as empresas e há alta de 3,3% para a pessoa física.

De acordo com a autoridade monetária, o estoque de crédito livre caiu 0,2% no mês. Em 12 meses, recuou 4,6%. Já no caso do direcionado, reduziu 0,1% em fevereiro ante janeiro e recuou 2,5% em 12 meses.

No crédito livre, houve queda no saldo de 0,5% para pessoas físicas no mês e alta de 0,4% no acumulado de 12 meses. Para as empresas, no crédito livre, houve avanço de 0,1% em fevereiro e baixa de 9,6% em 12 meses.

O BC informou ainda que o total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) passou de 48,9% em janeiro para 48,7% em fevereiro. Há um ano, em fevereiro de 2016, esse indicador estava em 52,7%.

