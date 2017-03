Estoque do Tesouro Direto cresce 3% em fevereiro e chega a R$ 42,9 bilhões

Com aumento de 3% em fevereiro, o estoque de títulos do Programa Tesouro Direto chegou a R$ 42,9 bilhões no mês passado. Na comparação com o estoque de fevereiro de 2016, de R$ 28 bilhões, a expansão é de 53,2%.

Em fevereiro, as vendas do Tesouro Direto somaram R$ 1,779 bilhão, enquanto os resgates totalizaram R$ 900,6 milhões (R$ 123,6 milhões em vencimentos e R$ 777 milhões em recompras).

Os títulos indexados ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) responderam pela metade (50,3%) da demanda dos investidores no mês. Já os papéis prefixados corresponderam a 23,3% do total e os atrelados à Selic por 26,5% das vendas em fevereiro.

Já no estoque total de operações, os títulos de inflação alcançaram 63,8% de participação, seguidos pelos papéis de Selic (20,6%) e prefixados (15,6%).

Em fevereiro, 50.478 novos participantes se cadastraram no programa, e o número total de investidores cadastrados chegou a 1,249 milhão, o que significa uma expansão de 85% na base nos últimos 12 meses. Já o número de investidores ativos chegou a 441.969 no mês passado.

